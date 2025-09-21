Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Economia / L’estate saluta la Calabria con l’inflazione record: famiglie in affanno tra cibo e cure

L’estate saluta la Calabria con l’inflazione record: famiglie in affanno tra cibo e cure

La regione (insieme alla Puglia) regina del carovita con un indice dei prezzi al consumo a +2,1% Cosenza “maglia nera” tra le città italiane (+2,7%). Il costo dei servizi ambulatoriali alle stelle

L’Italia vive in mezzo ai segni. Segni profondi, di purgatori che si trasformano in inferno e disegnano traiettorie di una crisi che sprofonda, risale, resuscita e raspa il tessuto economico. Il Paese soffre, stenta, la politica delle sanzioni e dei dazi l’ha reso più fragile e vulnerabile. E la Calabria, eterna periferia d’Europa, soffre di più. L’ultimo dato del carovita ha chiuso il giro d’orizzonte su una estate 2025 nerissima che ha cancellato le buone intenzioni di primavera. L’Istat stima il dato dell’inflazione media annua in un +2,1% per la Calabria (la media nazionale è +1,6%), lo stesso valore attribuito alla Puglia.
