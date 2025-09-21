L’estate saluta la Calabria con l’inflazione record: famiglie in affanno tra cibo e cure

L’Italia vive in mezzo ai segni. Segni profondi, di purgatori che si trasformano in inferno e disegnano traiettorie di una crisi che sprofonda, risale, resuscita e raspa il tessuto economico. Il Paese soffre, stenta, la politica delle sanzioni e dei dazi l’ha reso più fragile e vulnerabile. E la Calabria, eterna periferia d’Europa, soffre di più. L’ultimo dato del carovita ha chiuso il giro d’orizzonte su una estate 2025 nerissima che ha cancellato le buone intenzioni di primavera. L’Istat stima il dato dell’inflazione media annua in un +2,1% per la Calabria (la media nazionale è +1,6%), lo stesso valore attribuito alla Puglia.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale