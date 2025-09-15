Turismo in Calabria, Falbo (Unioncamere): regione destinazione di crescente interesse

Si è svolto oggi l’incontro dedicato alla presentazione del report di analisi economico-territoriale realizzato nell’ambito del Fondo di Perequazione 2023-2024 «Sostegno del Turismo» da Unioncamere Calabria e dalle Camere di commercio calabresi con il contributo tecnico-scientifico di Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. L’evento on line di presentazione dei dati sul turismo in Calabria ha messo in luce andamento e prospettive di sviluppo dell’offerta turistica regionale ed ha prodotto un confronto utile sugli strumenti di programmazione disponibili per sostenere il sistema imprenditoriale. Ad introdurre i lavori, con i saluti istituzionali, è stato Pietro Falbo, Presidente di Unioncamere Calabria che ha ringraziato Giuseppe Iiritano, Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale e Giovanni Aramini, Dirigente di settore Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana per essere intervenuti ai lavori portando al tavolo l’autorevole punto di vista del Governo regionale.

“Il turismo – dice Falbo– rappresenta indubbiamente un settore strategico per lo sviluppo economico e sociale della nostra regione. I dati più recenti dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio ci restituiscono un quadro incoraggiante; le presenze in Italia hanno superato quota 880 milioni generando un impatto economico di oltre 108 miliardi di euro. La Calabria – prosegue Falbo – si conferma una destinazione di crescente interesse. L’indagine condotta su un campione di turisti nel 2025 evidenzia un alto livello di soddisfazione; 8,8/10 il voto medio attribuito all’offerta turistica complessiva, con punte di eccellenza nella qualità della ristorazione, nell’accoglienza delle strutture e soprattutto nella cortesia e ospitalità. Il turista che sceglie la Calabria ha una buona capacità di spesa; gli stranieri arrivano a spendere oltre 100 euro al giorno con un’attenzione particolare ai prodotti tipici e alla qualità della nostra offerta culinaria. Questo significa che ogni visita non è solo vacanza ma diventa valore economico e promozione della nostra identità.