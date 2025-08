Aumenti fino al 30% sul trasporto pubblico locale in Calabria. Il sindacato CSA-Cisal: “La Regione intervenga subito”

Dal 1° agosto sono scattati in Calabria gli aumenti delle tariffe del trasporto pubblico locale, con rincari che sfiorano il 30%. Una misura che impatta pesantemente sull’utenza, in particolare su lavoratori pendolari, studenti e famiglie, già costretti a far fronte a bilanci familiari sotto pressione.

A lanciare l’allarme è il sindacato CSA-Cisal, attraverso il suo dirigente sindacale Gianluca Tedesco, che denuncia un aumento improvviso e sproporzionato. Basti pensare che un lavoratore regionale che ogni giorno si reca alla Cittadella paga ora 5,90 € per il biglietto andata e ritorno dalla stazione di Lamezia Terme Sant’Eufemia, contro i precedenti 4,60 €, con una spesa mensile salita da 101 € a 129 € (+27,72%).

Si tratta di una tratta breve, come documentato nelle foto del giorno precedente e del giorno successivo all’entrata in vigore degli aumenti (vedi allegati).

Per chi si sposta da altre province, l’aggravio è ancor più significativo.

“In un contesto di inflazione elevata, salari fermi e contratti scaduti, questi rincari aggravano ulteriormente la condizione di migliaia di cittadini”, denuncia il sindacato. “Nel frattempo, il servizio rimane carente: corse insufficienti, orari inadeguati, mezzi vetusti e spesso in ritardo”.