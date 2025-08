Turismo in Calabria: più lavoro e imprese artigiane a supporto della domanda estiva

L’auspicio è che l’estate 2025 possa segnare per la Calabria un rilancio delle presenze turistiche. Un primo segnale incoraggiante arriva dalle previsioni di assunzione: secondo i dati Unioncamere - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior, elaborati dall’Osservatorio MPI Confartigianato Calabria, nei tre mesi di giugno, luglio e agosto le imprese con dipendenti dei servizi di alloggio, ristorazione e attività turistiche prevedono un incremento della domanda di lavoro del 15,8% rispetto all’estate 2024, pari a circa 2.400 ingressi aggiuntivi.

L’analisi dei dati Istat sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi mostra che da giugno a settembre 2024 le presenze in Calabria hanno sfiorato quota 7 milioni, pari all’85% del totale annuo. Un dato in lieve calo (-2,2%) rispetto all’estate 2023, in controtendenza con l’andamento nazionale (+1,3%). A incidere negativamente è stata soprattutto la componente italiana (-3,2%), mentre quella straniera ha segnato un segnale positivo: il 17,2% delle presenze totali è stato registrato da turisti provenienti in gran parte da Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Regno Unito e Svizzera, con una crescita del +3,1%. I comuni calabresi che hanno accolto il maggior numero di visitatori stranieri sono stati Ricadi, Tropea, Pizzo, Villapiana e Parghelia.