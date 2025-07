Inflazione, la Calabria è maglia nera e i servizi sanitari i più cari del Paese

In queste ore è come se l’Italia delle vacanze si fosse risvegliata all’improvviso con città agonizzanti che si svuotano in fretta, anche solo per il fine settimana, e strade che si riempiono di smog. Un Paese che si sta spalmando su strade e autostrade, tra viaggi, doppie case, ristoranti e hotel. Viaggi di andata e ritorno. Da oltre un mese le giornate si consumano tra aperitivi e grigliate, provando a resistere al vento impetuoso del carovita che è tornato a minacciare famiglie e imprese. I dati di giugno sono la narrazione di un mese (l’ultimo documentato dall’Istat) particolarmente doloroso, soprattutto, per chi vive al Sud e in Calabria in particolare, “maglia nera” delle regioni più care.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale