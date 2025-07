Welfare in Calabria, ok della Regione al rafforzamento dei servizi sociali e al sostegno caregiver familiari

Per l’anno 2025, la Regione ha disposto la ripartizione di oltre 4,3 milioni di euro tra gli Ambiti territoriali sociali (Ats), con l’obiettivo di potenziare la qualità e l’efficacia delle prestazioni sociali sul territorio e garantire alcuni ambiti nei quali si erano verificati problemi. Le risorse derivano da fondi statali e regionali e saranno suddivise secondo criteri che premiano la capacità di spesa degli Ats e la dimensione demografica e strutturale dei territori. I fondi permetteranno di finanziare progetti in ambito sociale, sostenere strutture residenziali e semi-residenziali, e attivare interventi rivolti a famiglie, anziani, disabili e minori.

La delibera approvata oggi è solo il primo passo in questa strategica direzione, la Giunta sta infatti già lavorando ad una generale riprogrammazione di alcune risorse comunitarie che saranno stanziate per il sociale.

Deliberata anche la programmazione dei fondi nazionali destinati ai caregiver familiari, pari a 1,9 milioni di euro per il biennio 2023-2024. Le risorse, assegnate agli Ats calabresi, serviranno a sostenere economicamente chi assiste familiari con disabilità gravissima e a promuovere percorsi di inclusione, deistituzionalizzazione e ricongiungimento familiare. Il contributo massimo previsto è di 1.200 euro annui per ciascun caregiver, erogato in base all’effettiva attività di assistenza svolta.

Su proposta dell’assessore ai fenomeni migratori, Maria Stefania Caracciolo, d’intesa con l’assessore all’agricoltura, Gianluca Gallo, e con l’assessore alle politiche per il lavoro e la formazione professionale, Giovanni Calabrese, l’Esecutivo regionale ha, poi, approvato il protocollo d’intesa per il “Contrasto ed emersione del lavoro sfruttato in agricoltura nella piana di Gioia Tauro” che si propone, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori competenti in materia (Prefettura di Reggio Calabria, Comuni di Rosarno, Taurianova, San Ferdinando, Direzione provinciale Inps di Reggio Calabria, Oim, Ispettorato del lavoro Calabria, Organizzazioni sindacali di categoria, Associazioni di categoria datoriali ed Enti bilaterali), l’adozione di un modello integrato di intervento ottimizzando le risorse disponibili con riduzione del rischio di sovrapposizione degli interventi.