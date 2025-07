Vertenza Tirocinanti di inclusione sociale, Cgil: bene l’aumento del contributo a 54mila euro

"Accogliamo positivamente la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale, che innalza a 54.000 euro il contributo destinato ai Comuni per ogni tirocinante TIS under 60 che sarà stabilizzato. Una misura importante, resa possibile dallo stanziamento di ulteriori 64 milioni di euro ottenuti attraverso il Programma Operativo Complementare. Tale dotazione potrà, in concorrenza, essere utilizzata anche per sostenere interventi su altri bacini del precariato storico calabrese, a partire dagli ex LSU/LPU. Il 31 luglio rappresenta l’ultima data utile entro cui i Comuni dovranno approvare le delibere di stabilizzazione. Le procedure concrete partiranno successivamente, ma senza quella delibera il percorso non potrà nemmeno cominciare". E' quanto si legge in una nota della NIdiL CGIL Calabria e della CGIL Calabria.

"Con questo incremento, i Comuni avranno coperti integralmente i costi del personale stabilizzato per i primi quattro anni, grazie ai 54.000 euro garantiti dalla Regione Calabria e ai circa 2.000 euro a lavoratore provenienti dal fondo statale (5 milioni complessivi). Resta tuttavia aperta - secondo la Cgil - la questione della sostenibilità dal quinto anno in poi: al di là della programmazione interna degli enti – che potranno contare su turn over e futuri pensionamenti – è essenziale che già nella prossima Legge di Bilancio venga previsto un rafforzamento del fondo nazionale, per garantire certezza economica e continuità occupazionale. Per questo chiediamo che la Regione, insieme ai sindacati e ai Comuni, lavori sin da subito per ottenere un incremento strutturale del fondo statale, assicurando ulteriori risorse anche oltre la durata del contributo una tantum".