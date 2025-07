Varì illustra “STEP” in Calabria: “Continuiamo ad investire affinché la nostra regione diventi terreno fertile per imprese che guardano al futuro”

L’assessore allo Sviluppo economico, Rosario Varì, ha sottolineato l’importanza di questi interventi, dichiarando: “Con le misure STEP Calabria il sistema produttivo regionale compie un ulteriore passo verso una nuova visione industriale. Continuiamo ad investire energie e risorse affinchè la nostra regione diventi terreno fertile per imprese che guardano al futuro, che investono in ambiti innovativi di frontiera, che producono valore e occupazione qualificata a favore dei nostri giovani talenti”.

Due le misure in avvio per attrarre investimenti e rafforzare innovazione e competitività su larga scala: il Fondo “Tecnologie STEP” (TecSTEP), uno strumento finanziario innovativo con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro.

Potranno accedere alle misure tutte le imprese, grandi e piccole – per lo strumento finanziario solo in forma singola, mentre per la partecipazione all’avviso a fondo perduto, anche in forma aggregata – che già operano o che intendano insediarsi in Calabria, con affidabilità finanziaria e che presentino progetti innovativi in ambito tecnologico, manifatturiero e dei servizi avanzati.

Nel caso del fondo TecStep, l’intervento finanziario, pari all’80% dell’investimento, prevede prestiti agevolati del 50% a tasso fisso dell’1% fino a 10 anni, sovvenzioni a fondo perduto fino al 30% dell’investimento e un apporto dell’impresa del 20%, per progetti compresi tra i 750.000 euro e i 15 milioni.

L’avviso Step Calabria, invece, prevede un fondo perduto che, per la quota degli investimenti produttivi, prevede il 50% per le grandi imprese, fino al 70% per le piccole imprese.

“Una importante sfida per l’amministrazione regionale – ha rimarcato Varì -, volta a contribuire alla riduzione delle dipendenze strategiche europee. Rafforzare la presenza della Calabria nelle catene del valore industriali europee e internazionali aiuterà a creare una nuova economia con l’obiettivo di stimolare la nascita e il consolidamento di poli industriali d’eccellenza e di trattenere le giovani competenze”.