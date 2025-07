Trasporti in Calabria, l’alta velocità si fermerà a Praia almeno fino al 2050

Alta Velocità in Calabria? Forse solo dopo il 2050. Non ha dubbi il prof. Francesco Russo, ordinario di pianificazione dei Trasporti all’Università Mediterranea e già vicepresidente della Regione Calabria, che ripete solo due parole: «Game over». E poi spiega: «È la fine della partita, una sconfitta cocente per il giocatore».

Il sogno di raggiungere Roma dallo Stretto in tre ore è, dunque, finito?

«È passato un anno dalla pubblicazione del Regolamento Europeo 1679 per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, pubblicato il 13 giugno 2024. Il Regolamento definisce cosa sarà realizzato nei vari Stati Europei riguardo alle Infrastrutture di Trasporto, e stabilisce al 2050 il termine per completare anche gli interventi meno importanti. Il Regolamento – spiega Russo – individua in ordine di importanza tre reti: la più importante è la “rete centrale”, la seconda è la “rete centrale estesa”, la terza è la “rete globale”. Le scadenze per completare gli interventi sono: per la rete centrale il 2030, per la estesa il 2040, per la globale il 2050».

