Assegno d’inclusione, bonus per 50mila famiglie della Calabria

Una boccata d’ossigeno per famiglie in difficoltà economica. È quella che potrebbe arrivare dopo la conversione in legge del cosiddetto "decreto Ilva”. Il governo ha infatti depositato in Parlamento un emendamento che concede un contributo massimo una tantum di 500 euro a chi, dopo 18 mesi, ha subito l’interruzione dell’Assegno di inclusione (Adi). Un bonus che in Calabria coinvolgerebbe oltre 50mila famiglie che in queste settimane stanno arrivando alla fine del sostegno economico e che avranno la possibilità di chiedere nuovamente il benefit dopo 30 giorni.

