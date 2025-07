Artigianato edilizia: firmato per la prima volta in Calabria il Contratto collettivo regionale di lavoro

In Calabria è stato siglato per la prima volta il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) dell’artigianato per il comparto edilizia.

Un traguardo storico per le lavoratrici e i lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese del settore, che attendevano da anni un riconoscimento contrattuale stabile e condiviso.

L’accordo è frutto di un confronto approfondito tra le organizzazioni datoriali regionali Anaepa Confartigianato Edilizia Calabria, Casartigiani, CNA Costruzioni, CLAAI e le organizzazioni sindacali Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL, e recepisce l’intesa nazionale siglata il 20 maggio 2025.

Il nuovo CCRL introduce elementi significativi per il rilancio del settore:

- Valorizzazione della bilateralità, con un ruolo centrale di Edilcassa e Casse Edili;

- Riconoscimento della figura del Mastro Formatore, per qualificare e trasmettere competenze;

- Istituzione di un Tavolo Paritetico Permanente Regionale, per il confronto continuo tra le parti;

- Impegni comuni su salute, sicurezza, legalità e lotta al dumping contrattuale, anche nelle filiere degli appalti.