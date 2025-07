Imposte doganali, timori in Calabria. Cgia: diversificare prodotti di export

Il malumore serpeggia da mesi nel mondo imprenditoriale. Le tariffe commerciali moltiplicate da Trump hanno finito per confondere le trame della vita, un po’ come fa da sempre il destino in questa nostra terra. Gli operatori economici calabresi continuano a temere con disperata rassegnazione le barriere doganali che il tycoon intende alzare a protezione dell’economia americana. L’asticella dei dazi ha raggiunto il 30% per i Paesi dell’Unione europea. Una stangata che partirà dal primo agosto. Le piccole imprese temono effetti a cascata.

