Calabria, +2,4% di famiglie indebitate. In difficoltà oltre la metà dei residenti

Le difficoltà finanziarie delle famiglie sono un aculeo che conficcato nel ventre di una Calabria che galleggia sul bordo della crisi. Angosce che generano tensioni e moltiplicano il numero di persone indebitate. Nel 2024, secondo Eurisc – il sistema di informazioni creditizie gestito da Crif – il 55,3% della popolazione calabrese risulta avere crediti attivi (mutui, prestiti personali e finalizzati) per un indebitamento medio di 19.301 euro (con rate mensili da 233 euro), secondo l’elaborazione di Mister Credit-Crif che evidenzia aumentati bisogni. Non c’è più solo l’indebitamento tradizionale (che spesso diventa sovraindebitamento e, di conseguenza, l’ultimo miglio di un percorso che non consentirà il ritorno a Itaca) per finanziare l’acquisto o la ristrutturazione della casa, ma si ricorre al prestito personale o finalizzato per le spese correnti, per l’auto nuova o usata, per l’arredamento, le visite e cure sanitarie o odontoiatriche, per gli studi dei figli o, semplicemente, per rinnovare il guardaroba della famiglia.

