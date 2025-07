I dati del traffico degli aeroporti calabresi: crescita record nel primo semestre 2025

Il 2025 si conferma un anno di straordinaria crescita per gli aeroporti calabresi, che rafforzano il proprio ruolo di hub strategici per il Sud Italia. Con oltre 2 milioni di passeggeri transitati nei primi sei mesi dell’anno (+29,3% rispetto allo stesso periodo del 2024), il traguardo dei 4 milioni entro dicembre appare sempre più concreto.

Questo risultato, il migliore di sempre per il sistema aeroportuale calabrese in un semestre, è il frutto di una strategia articolata che ha puntato su una significativa espansione delle rotte internazionali, sull’ottimizzazione dell’offerta domestica e su un importante programma di investimenti infrastrutturali previsti su tutti gli scali, Crotone, Reggio Calabria, Lamezia Terme. La crescita ha riguardato in modo omogeneo tutti e tre gli scali regionali, confermando la solidità del piano di sviluppo avviato da SACAL.