Al via oggi i saldi estivi in Calabria: un'occasione d'oro per lo shopping locale. Ma il caldo frena gli acquisti

A Cosenza, all’apertura dei negozi, la colonnina di mercurio segnava 34 gradi . Lungo il corso principale della città poche le persone che girano per negozi a caccia dell’offerta migliore. Restano fiduciosi i negozianti che sperano in una ripresa dello shopping nelle ore pomeridiane. «Anche se dobbiamo lavorare poco oltre l’orario di chiusura previsto va bene, ci rendiamo conto che uscire con questo caldo è proibitivo» dice Sergio, titolare di un negozio di calzature. Ad essere prese più d’assalto sono le grandi catene di abbagliamento, soprattutto dalle ragazze molto giovani, che non temono di sfidare l’afa per accaparrarsi il vestito tanto agognato.

Parte ufficialmente oggi, sabato 5 luglio, la stagione dei saldi estivi in Calabria , che si protrarrà per 60 giorni fino al 2 settembre. Un periodo atteso da commercianti e consumatori, con l'opportunità di rinnovare il guardaroba estivo approfittando di offerte imperdibili nei negozi cittadini.

A Catanzaro ad andare per la maggiore nel primo giorno di saldi estivi è la ricerca di capi d’abbigliamento scontati. «La clientela sta rispondendo abbasta bene» assicura il commesso di una catena d’abbigliamento su corso Mazzini che ha deciso di applicare già dal primo giorno sconti fino al 70% proprio per attirare l’attenzione di possibili acquirenti, «ma variano molto da capo a capo». Non tutti gli esercizi commerciali hanno adottato la stessa politica, la gran parte ha cominciato con una scontistica base: dal 20 fino al 50%. Tuttavia, il gran caldo e la coincidenza con il fine settimana ha scoraggiato la presenza nei negozi e spinto in tanti verso le località balneari».

In occasione di questa importante iniziativa, la presidente di Confesercenti Fismo di Vibo Valentia, Antonella Petracca, ha lanciato la campagna #acquistasottocasa, invitando la comunità a preferire i negozi di vicinato situati nei quartieri, in periferia e nel centro città. “Vivi la magia dell’estate più bella in città: tra negozi, sole e offerte da sogno! Acquista in città... trovi passione e qualità” è il messaggio diffuso da Confesercenti Vibo Valentia, che sottolinea l’importanza del commercio di prossimità come motore di crescita economica e coesione sociale.