Digitale e green, transizioni difficili in Calabria: competenze carenti frenano le Pmi

L’ossimoro sviluppato nella raffineria delle piccole e medie imprese calabresi riverbera nella twin transition. La rivoluzione digitale e la transizione green si muovono in simbiosi tra le dune di un sistema produttivo in assenza (o, comunque, in carenza) di competenze, un vuoto che rallenta la trasformazione del reticolo imprenditoriale. Servirebbero 13mila figure nelle Pmi spalmate su tutto il territorio regionale ma le lacune nei curriculum rendono impossibile le assunzioni finendo per generare una economia in difficoltà.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale