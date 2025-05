Lavoro in Calabria, previsioni nere: meno occupabili e più pensionati

L’Italia che rischia di appassire è soprattutto quella che s’allunga più a Sud. Il crollo delle nascite, certificato da un indice di natalità in caduta libera ipoteca il Pil del futuro. Con cicogne largamente disoccupate e giovani in fuga dal Sud saranno a rischio la tenuta dei conti pubblici, il mercato immobiliare, i trasporti, la moda e il turismo. La denatalità finirà per indebolire la produttività dei vari territori, ampliando ulteriormente i divari tra le aree geografiche del Paese.

