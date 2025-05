D’Agostino (Federalberghi): «La scommessa dei porti per rilanciare il Turismo in Calabria»

Eletto nel 2019 e riconfermato per il prossimo quinquennio alla guida della Federalberghi Calabria, Fabrizio D’Agostino traccia un bilancio del mandato appena concluso, guardando alle sfide future.

La sua prima elezione è avvenuta in anni difficili. La Calabria è uscita da questo tunnel?

«Nel 2019, la nostra regione aveva toccato un record storico, quello dei 9 milioni e mezzo di turisti, 3 milioni e mezzo dei quali stranieri. Poi, è arrivato il Covid che ha dimezzato le presenze e costretto l’intero settore a reinventarsi, per non soccombere alle disastrose conseguenze della pandemia. Siamo ripartiti con forza nel 2023, raggiungendo lo scorso anno gli 8 milioni e mezzo di turisti. Abbiamo posto in essere un tavolo concertativo costante con la Regione per dare contributi e agevolazioni, con l’obiettivo principale di migliorare la qualità dei servizi turistici e, quindi, anche la qualità delle strutture ricettive. Abbiamo ottenuto anche diversi bandi di finanziamento, uno dei quali è stato pubblicato due mesi fa ed è in corso. Sono arrivate domande di albergatori calabresi per nuove iniziative e per ristrutturazioni di alberghi esistenti per 400 milioni di euro. Un grande successo».

