Calabria, sale la spesa farmaceutica: in un anno 11 milioni di euro in più

Negli ultimi dieci anni la spesa farmaceutica è lievitata in tutto il Paese. Secondo i dati ancora parziali dell’Aifa, l’Italia, solo lo scorso anno, ha speso oltre 27 miliardi di euro, circa il 6,7% in più rispetto al 2023. Lo scenario è tratteggiato dal “Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio-dicembre 2024” approvato, nei giorni scorsi, dal Cda dell’Agenzia del Farmaco. Lo stesso documento, pur tenendo ancora conto della provvisorietà di alcuni dati regionali, evidenza anche divari della spesa a livello di singole Regioni, con una percentuale rispetto ai singoli fondi sanitari regionali che varia dal 9,18% della Lombardia al 13,12% della Campania. Sotto al 10% del Fsr si collocano, oltre alla Lombardia, anche Valle D’Aosta e Trento, mentre superano la soglia del 12%, oltre alla Campania, anche Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Abruzzo.

In Calabria l’aumento è stato più contenuto rispetto al 2023. Il tasso di crescita della spesa netta convenzionata ha toccato il +4,0% corrispondente a un esborso maggiore di 10.976.661 euro. In pratica, nel 2024, il costo complessivo per l’acquisto di medicinali erogati in regime convenzionato, sostenuto dalla Regione, da gennaio a dicembre, è stato di 286.124.608 euro.

