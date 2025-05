Calabria, tributi “salati” nei Comuni infiltrati: uno studio di Bankitalia svela la beffa

I Comuni a rischio infiltrazioni mafiose? Rappresentano un danno anche per le tasche dei cittadini residenti in quel centro. A confermarlo è un algoritmo messo a punto da alcuni ricercatori dell’Unità informazione finanziaria di Bankitalia. Lo studio ha l’obiettivo di stimare, attraverso approcci statistici e algoritmi di apprendimento automatico (machine learning), il rischio di infiltrazione mafiosa nelle amministrazioni comunali italiane tra il 2016 e il 2021. Il sistema non rappresenta certo un atto di accusa, ma assegna un punteggio di probabilità sull’apertura di un’indagine a carico di quell’Amministrazione. Nel paper sono infatti restituiti alcuni schemi ricorrenti emersi dall’esame dei bilanci. Tra le evidenze emerse c’è senz’altro il funzionamento a singhiozzo del sistema fisco. La raccolta dei tributi locali - in testa ci sono Imu e Tari -subisce spesso un tracollo e dove è presente la criminalità organizzata, le casse restano a secco.

