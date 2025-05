Azienda Calabria Verde, i conti rischiano di non tornare più

C’è una linea temporale oltre cui non si è «in grado di garantire la copertura finanziaria per il comparto della forestazione». La scadenza, per l’azienda Calabria Verde, è il 2027 e viene indicata nel bilancio di previsione trasmesso all’esame del Consiglio regionale.

È vero, c’è il tempo per rimediare ma allo stato bisogna individuare «le risorse finanziarie per sostenere la spesa totale degli interventi di forestazione». Comunque «sarà cura della Regione» farlo, almeno stando a quanto messo nero su bianco nel documento trasmesso a Palazzo Campanella.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale