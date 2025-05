Calabria, Pmi artigiane in difficoltà. Prestiti giù e in 509 gettano la spugna

I piccoli e medi imprenditori restano affacciati con preoccupazione sul dissesto dell’economia globale tra le paure dei dazi americani e le debolezze strutturali di Stati chiave dell’Unione europea (la Germania). Angosce che generano maggiori tensioni in quelle aree già piegate da storiche fragilità. Il Sud si è ritrovato ad essere più esposto ai venti di tempesta che minacciano tutti i contenitori produttivi dopo un biennio di straordinario benessere. Correnti centrifughe che rischiano di sganciare il Paese reale da famiglie e imprese. Le difficoltà aumentano nel rispettare le scadenze e rappresentano solo la conseguenza di una diminuita disponibilità di cassa che pesa, soprattutto per gli investimenti delle piccole imprese e gli autonomi.

Crisi Artigianato

Un profilo di sofferenza emerge dalla fotografia delle imprese artigiane aggrappate alle dinamiche della crisi aziendale, in molti casi anticamera della chiusura definitiva. L’ultima fotografia scattata dall’Ufficio studi di Confartigianato col report “Primavera 2025: prospettive per economia e imprese di fronte ai nuovi equilibri globali”, conferma segnali preoccupanti. Intanto, il perimetro delle attività artigiane continua a restringersi: nell’ultimo anno, secondo Movimprese, in Calabria ne sono sparite 547, di cui ben 509 a carattere individuale. Una sofferenza che, purtroppo, ha investito anche le Costruzioni, per anni settore driver della ripresa tra bonus e efficientamento degli edifici, e che nel 2024 ha registrato una frenata (-0,41%).

