Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, finanziamenti alle imprese per interventi di formazione aggiuntiva a tutela dei lavoratori

Rendere i luoghi di lavoro sicuri puntando su informazione e formazione per l’adozione e il rispetto delle norme e dei comportamenti di prevenzione e protezione a tutela della vita e della salute dei lavoratori.

Con questo obiettivo, in attuazione all'accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Regione Calabria -Dipartimento Salute e Welfare Settore n.4 “Prevenzione e Sanità Pubblica”- e il Sistema camerale regionale e, dunque, anche la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone Vibo Valentia, hanno attivato l’”Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”.

In quest’ottica il bando contempla la concessione di finanziamenti, a favore di imprese coinvolte nella realizzazione di appalti finanziati con il PNRR, per progetti di formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoriamente prevista per legge a carico dei datori di lavoro.