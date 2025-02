Calabria sempre più indebitata con le banche: il 47,7% dei cittadini ha un prestito

Le correnti umane soffiano con violenza dentro una Calabria che continua a incrinarsi in mezzo a crepe sociali. La resilienza delle famiglie è sul bordo della crisi. Ogni giorno che passa cresce il numero di persone nel tritacarne di conti che non tornano più. E il ricorso alle banche sta diventando fenomeno collettivo. Almeno secondo Mister Credit del Crif, la Centrale rischi di intermediazione bancaria, nel 2024 il 47,7% dei calabresi ha contratto un debito con le banche. Si tratta di prestiti personali che sono aumentati nell’importo e nelle rate da restituire. La sensazione di sentirsi più poveri sta piegando la fatica di uomini stanchi e non abbastanza saldi nella fede di poter far fronte alle necessità più elementari. Sul fuoco del bisogno soffiano i venti dell’inflazione e dei rincari dei prodotti energetici che colpiscono al cuore le finanze domestiche. Dall’ultimo rapporo di Bankitalia, le banche che operano in Calabria, intervistate tra agosto e settembre nell’ambito dell’indagine sull’andamento della domanda e dell’offerta di credito a livello territoriale (Regional Bank Lending Survey, RBLS), hanno segnalato per il primo semestre del 2024 una lieve ripresa della domanda di prestiti da parte delle imprese, dopo il forte calo nei tre semestri precedenti. Aumenta, invece, quella delle famiglie, soprattutto nella componente con finalità di consumo. Dunque, non c’è più solo l’indebitamento per finanziare l’acquisto o la ristrutturazione della casa (forma di finaziamento che, pure, dopo la marcata contrazione registrata nel 2023, è tornata a crescere lievemente, sostiene Bankitalia), ma si ricorre al prestito personale o finalizzato per le spese correnti, per l’auto nuova o usata, per l’arredamento, le visite e cure sanitarie o odontoiatriche, per gli studi dei figli o, semplicemente, per rinnovare il guardaroba della famiglia.

Le richieste territoriali Secondo i dati del sistema di informazioni Eurosic, l’indebitamento medio con le banche, in Calabria, ammonta a 22.081 euro e genera una rata media di 232 euro al mese. Si tratta dell’importo mensile più basso d’Italia ma è inevitabile perché qui ci sono anche i redditi più bassi del paese, secondo quanto ha definito un recente studio della Cgia di Mestre. Dunque, un calabrese su due si indebita con le banche e solo il 13,3% lo fa per un mutuo. Il 32,8% si rivolge alle banche per un prestito personale (quello più richiesto è da 5mila euro da estinguere in tre anni) mentre la maggior parte dei calabresi (53,9%) si indebita per un prestito finalizzato. A livello provinciale, a Cosenza la popolazione con crediti attivi scenda al 45,2%, l’importo e le rate richieste, invece, salgono, rispettivamente a 23.819 euro e 236 euro. A Catanzaro, invece, quasi la metà della popolazione (49,4%) ha un credito attivo con un prestito medio di 24.233 euro che viene restituito con rate mensili da 243 euro. A Reggio l’indebitamento medio è più basso: “solo” 19.498 euro che il 50,2% della popolazione restituisce con rate da 223 euro. A Vibo il prestito medio è di 21.675 e la popolazione indebitata, che paga rate mensili da 237 euro, è pari al 42,8%. Entità del debito medio praticamente equivalente a Crotone dove il 50,6% della popolazione ha un credito attivo di 21.191 euro che estingue con rate da 222 euro. L’età media di chi accede a un finanziamento è quella compresa tra i 25 e i 54 anni. Negli ultimi tempi è cresciuta la formula dell’acquisto a rate di beni online a zero interessi. E anche questa, però, rappresenta una forma di indebitamento che, alla lunga, finisce per pesare sui bilanci familiari.

L’allarme Fabi Nei mesi passati, il sindacato dei bancari Fabi aveva segnalato il preoccupante aumento del fenomeno dell’insolvenza che si sta diffondendo anche in ogni angolo della Calabria. L’incapacità di far fronte ai debiti con gli istituti di credito è condizionata ai soldi che entrano nelle nostre casa e non sembrano bastare più neppure per mangiare. Ed è così che si finisce per rinviare a data da destinarsi le rate dei mutui e dei finanziamenti, insieme a quelle delle bollette di acqua, luce e gas. Fattori che «riducono il reddito disponibile e mettono in difficoltà i clienti delle banche che non riescono a onorare le rate dei finanziamenti ricevuti». Bankitalia, nel suo rapporto sull’economia in Calabria ha notato un preoccupante aumento. «Con riferimento al complesso della clientela regionale, la quota dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti bancari, al lordo delle rettifiche di valore, è aumentata dal 5,5 per cento di fine 2023 al 6,9 di fine giugno, interrompendo un calo che si protraeva dal 2016. L’incremento ha riguardato le posizioni non in sofferenza, che rappresentano circa i due terzi del totale dei crediti deteriorati».