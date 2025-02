Calabria sempre più internazionale. Occhiuto annuncia tutte le nuove rotte aeree da Lamezia, Reggio e Crotone L'ELENCO

Con un video pubblicato su Instagram, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha annunciato le novità che riguardano il trasporto aereo. (elenco in aggiornamento)

"Ecco tutte le rotte aeree da e per la Calabria. La nostra regione non è più isolata. Tantissimi voli, con alcune località collegate addirittura da più vettori. E non è finita…". Così il capo dell'esecutivo regionale.

L'elenco di tutte le nuove rotte aeree (in aggiornamento)

Lamezia-Perugia

Lamezia-Roma Fiumicino

Lamezia-Toronto

Lamezia-Brno

Lamezia-Ostrava

Lamezia-Praga

Lamezia-Vienna

Lamezia-Dusserldorf

Lamezia-Francoforte

Lamezia-Monaco di Baviera

Lamezia-Basilea

Lamezia-Ginevra

Lamezia-Milano Malpensa

Lamezia-Nizza

Lamezia-Parigi

Lamezia-Zurigo

Lamezia-Katowice

Lamezia-Colonia

Lamezia-Hannover

Lamezia-Stoccarda

Lamezia-Salisburgo

Lamezia-Milano Linate

Lamezia-Lussemburgo

Lamezia-Milano Linate

Lamezia-Tirana

Lamezia-Bruxelles

Lamezia-Bergamo

Lamezia-Torino

Lamezia-Verona

Lamezia-Bergamo

Lamezia-Venezia

Lamezia-Bologna

Lamezia-Pisa

Lamezia-Malta

Lamezia-Bolzano

Lamezia-Genova

Lamezia-Bucarest

Lamezia-Breslavia

Lamezia-Valencia

Lamezia-Trieste

Lamezia-Karslue-Baden

Lamezia-Valencia

Lamezia-Madrid