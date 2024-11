Vertenza Abramo, Occhiuto: "Sbloccata la procedura per la cassa integrazione"

“Sono appena stato informato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy che il ministero del Lavoro ha sbloccato la procedura per il riconoscimento della cassa integrazione ai lavoratori della Abramo Customer Care, dall’8 di agosto all’8 di novembre, e che tra qualche giorno la percepiranno.

Per il resto si continua a lavorare senza sosta, in vista del tavolo del 27 novembre al Mimit, per chiudere positivamente la vertenza, con l’assunzione di tutti i 1000 lavoratori coinvolti”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria