Vinitaly Usa, Calabria alla conquista del mercato americano: 6 le cantine calabresi partecipanti alla kermesse statunitense

La Calabria del vino alla conquista dei mercati americani. Sono state sei le aziende vitivinicole calabresi presenti il 20 e 21 ottobre al Vinitaly Usa, organizzato a Chicago da Veronafiere in collaborazione con Italian American Chamber of Commerce Midwest e Italian Trade Agency, con la partecipazione di 230 aziende e ben 1650 etichette in degustazione.

Le aziende calabresi, in particolare, affiancate dalla Regione Calabria e da Arsac, sono state impegnate a rappresentare il meglio della produzione enologica regionale, davanti a un pubblico internazionale qualificato ebusiness-oriented, ampliando i propri orizzonti commerciali e instaurando nuovi rapporti di collaborazione.

“Continua anche a livello internazionale – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – l’opera di promozione dei vini di Calabria. L’eccellenza delle nostre produzioni è ormai universalmente riconosciuta e ciò ci spinge da un lato ad investire per accrescere conoscenza e diffusione dei nostri vini e, dall’altro, a sostenere le imprese del settore perché migliorino sempre più sul piano della qualità e della competitività”.