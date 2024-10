Agricoltura, Passione Mediterranea: nasce in Calabria la prima associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta dalla Regione

Tra le poche attualmente attive nel Sud Italia, sarà la prima ad operare in Calabria, con l’obiettivo di mettere in rete le energie dei produttori e favorire promozione e commercializzazione delle eccellenze agricole calabresi sui mercati.

“Le organizzazioni dei produttori – ricorda l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – sono società legalmente costituite che supportano gli operatori agricoli, liberamente e volontariamente associati, nella commercializzazione e promozione delle proprie produzioni fresche e trasformate. La Aop è un’associazione che si pone ad un livello superiore, al fine di promuovere i marchi delle organizzazioni socie, oltre che di commercializzare parte delle loro produzioni”.

Un passo avanti, dunque, nell’ottica della cooperazione, per favorire competitività e tutela delle produzioni di qualità, dal momento che attraverso le Associazioni di organizzazioni di produttori, sottolinea ancora l’assessore Gallo, “sarà possibile concentrare l’offerta e migliorare la commercializzazione delle produzioni dei soci aderenti adeguando la produzione alla domanda, ottimizzando i costi, promuovendo la ricerca, la formazione e l’innovazione e ogni altra iniziativa idonea a tutelare i legittimi interessi degli imprenditori agricoli, nel contesto di una moderna agricoltura rispetto alla quale le aziende calabresi tendono sempre più a presentarsi in rete, per poter affrontare al meglio le crescenti difficoltà rappresentate dalla instabilità dei mercati globali, dalla volatilità dei prezzi e dalla crescente complessità della normativa di riferimento”.