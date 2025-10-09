Dal Premio Carlino d’Argento nasce HackSchool: un contest che premia le migliori idee degli studenti calabresi

“HackSchool 2025: Idee giovani per una Calabria che cambia”: è il titolo del nuovo progetto educativo e culturale, dedicato ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la Calabria, come iniziativa collaterale nell’ambito dell’ottava edizione del Premio Carlino d’Argento di Catanzaro, l’evento che ogni anno offre una vetrina e un riconoscimento alle migliori eccellenze calabresi.

Il percorso si è ora arricchito con questo contest che ha l’obiettivo di stimolare nei ragazzi una riflessione attiva sul nostro presente, invitandoli a ideare soluzioni innovative e sostenibili per migliorare la propria comunità, con uno sguardo global. L’iniziativa prende ispirazione dal modello degli hackathon, eventi collaborativi che promuovono l’ideazione e lo sviluppo rapido di progetti, adattandolo però a un contesto formativo e territoriale. Unire la creatività e il talento con i valori della partecipazione e della cittadinanza attiva e responsabile: perseguendo quest’obiettivo, gli studenti chiamati a partecipare dovranno mettersi in gioco, lavorare in squadra, raccontare in modo chiaro un problema e la possibile soluzione, trasformare le proprie idee in un progetto concreto.