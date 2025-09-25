Costabile nella storia. La Calabria ha il suo Oscar

C’è un vento che soffia dagli appennini calabresi alla dotta Bologna e spera di arrivare fino alle collinette di Hollywood, portando con sé il profumo della terra d’origine e il sapore dell’inaspettato. È il vento che ha spinto Francesco Costabile, quarantaquattrenne regista dalle radici profonde nel Sud, verso una nomination che ha il sapore del prodigio: “Familia” rappresenterà l’Italia nella corsa agli Oscar 2026 per il miglior film internazionale.

La decisione della commissione Anica ha colto tutti di sorpresa, come un fulmine a ciel sereno che illumina paesaggi nascosti. Anche il cineasta cosentino, che in una delle sue prime dichiarazioni ha confessato candidamente di aver pensato a uno scherzo telefonico. Così, la seconda pellicola in carriera di Costabile si è concessa il lusso di precedere nomi illustri – Martone, Salvatores, Rosi, Avati – in una scelta coraggiosa e preziosa. È la vittoria della Calabria che non si arrende, della provincia che sa parlare al mondo senza perdere la propria anima.

Da Cosenza a Bologna, il percorso di Costabile è quello di chi porta sempre con sé le proprie radici, come semi di passione nascosti nel cuore e pronti a germogliare. Laureato al Dams nella città delle Due Torri, ha costruito la sua vita dividendosi tra l’arte del cinema e l’insegnamento a scuola, dove forma giovani menti nei laboratori tecnici di grafica e comunicazione. È l’equilibrio perfetto tra il sogno e la realtà, tra la poesia dell’immagine e la concretezza del quotidiano. “Familia” nasce da questa duplice natura: è un film che sa essere universale rimanendo profondamente radicato. La violenza domestica, tema centrale dell’opera, viene raccontata con la delicatezza di chi conosce il dolore ma anche la forza della rinascita. È un cinema che non urla ma sussurra. Evita di esprimere giudizi. Lascia trapelare un sospiro di speranza in mezzo a un mare magnum di drammaticità.

La storia è tratta da una storia vera e ispirata al libro “Non sarà sempre così”, scritto proprio da uno dei protagonisti delle vicende narrate, Luigi Celeste.