Prosegue il viaggio della Mostra “Archivio MABOS”: le opere valicano i confini del bosco della Sila e approdano nel borgo di Albi

La Sila è sempre più riconosciuta come centro di eccellenza culturale e ricerca storica. Ne dà prova il MABOS (Museo d'Arte del Bosco della Sila), parco espositivo popolato da oltre 40 opere prodotte site-specific da artisti nazionali e internazionali, che promuove l’arte ambientale nel cuore del Parco Nazionale della Sila. Ma non solo: per coinvolgere la comunità, valica i confini del bosco portando in borghi dell’area silana catanzarese la mostra Archivio Mabos, composta da schede tecniche, bozzetti, calchi, ma anche appunti e indicazioni per alcune proposte di manutenzione, fotografie e montaggi video di lunghi work in progress.

Dopo le tappe a Sorbo San Basile e Cicala, grazie al contributo del Gal dei Due Mari, l’esposizione è giunta alla terza edizione e prosegue il viaggio verso Albi, all’interno del Museo della Civiltà Agrosilvopastorale, delle Arti e delle Tradizioni del Parco Nazionale della Sila, gestito dall’Associazione Auser Albi “S. Pertini”.

Promossa nell’ambito del progetto finanziato con risorse del PSR CALABRIA 2014/2022 - Misura 19.4 “Risorse Aggiuntive” - CUP: J48H23001140006, la mostra, curata dalla direttrice del MABOS, Elisabetta Longo, sarà inaugurata mercoledì 6 agosto e sarà visitabile sino al 22 agosto.