Regione Calabria, istruzione: la giunta approva il Piano per il diritto allo studio del prossimo anno scolastico

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta dell’assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica, Maria Stefania Caracciolo, ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio, anno scolastico 2025/2026, con uno stanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro, destinati agli enti locali, per garantire i servizi essenziali che rendono effettivo il diritto all’istruzione degli studenti calabresi.

Il Piano si conferma uno strumento strategico per sostenere le famiglie e i Comuni nell’erogazione di servizi indispensabili per l’accesso scolastico.

Sulla base di criteri oggettivi la ripartizione del Fondo regionale per il Piano scuola prevede la seguente articolazione territoriale: 3.154.235,11 euro ai Comuni delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; 1.345.764,89 euro alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che provvederà alla redistribuzione ai Comuni del proprio territorio.

Attraverso il Fondo regionale per il Piano scuola, il piano finanzia una serie di servizi chiave erogati dagli enti locali: il trasporto scolastico che comprende contributi per carburante, personale, noleggio mezzi, e acquisto di scuolabus attrezzati, in particolare per alunni con disabilità; il servizio mensa con il sostegno ai Comuni per garantire la refezione scolastica come momento educativo e di inclusione, con particolare attenzione ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria; i servizi residenziali attraverso finanziamenti per convitti e semiconvitti destinati ad alunni meritevoli appartenenti a famiglie a basso reddito; l’assistenza specialistica per alunni con disabilità con il supporto all’autonomia e alla comunicazione mediante figure professionali qualificate (educatori, interpreti Lis, mediatori, ecc.); l’istruzione domiciliare e scuola in ospedale per garantire il diritto all’istruzione anche in situazioni di grave fragilità.