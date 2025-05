“Corecom Calabria, il futuro è già qui”: il bilancio a metà mandato del presidente Fulvio Scarpino

Con il “Corecom Academy in Tour” abbiamo chiuso il cerchio. Dopo aver parlato di cyberbullismo, affettività

digitale e media education, ora portiamo tutto questo in giro per le scuole della Calabria, trasformando il

nostro sapere in esperienza condivisa. Un progetto pilota, riconosciuto anche a livello nazionale, che non

solo racconta ciò che siamo diventati, ma suggerisce ciò che potremmo diventare.

Non posso non dire, con emozione, che il Corecom Calabria – da troppo tempo considerato solo un organo

consultivo – oggi è un laboratorio, un presidio, un riferimento. E, permettetemi di dirlo, un modello.

Essere riusciti a far confluire risorse, idee e attenzione istituzionale in Calabria, investendo nella

formazione, nella ricerca, nei giovani, è stato il senso più alto del mio mandato. Un mandato che non si

misura in conferenze stampa o delibere, ma nella qualità umana e civile dei processi messi in moto.

Tutto questo è stato possibile grazie alla squadra del Comitato, e non è retorica. All’avvocato Mario Mazza,

che è stato al mio fianco con la costanza e la lealtà di un fratello maggiore, va la mia riconoscenza più

affettuosa. A Pasquale Petrolo, per il rigore e il senso delle istituzioni che ha saputo tenere vivi in ogni

discussione. Al direttore Maurizio Priolo, e a tutto lo staff amministrativo, per la dedizione, professionalità e

competenza con cui ogni iniziativa è stata tradotta in pratica, nonostante le difficoltà del sistema.

Ringrazio anche il coordinamento nazionale dei Corecom e la sua coordinatrice, Carola Barbato, per il

continuo supporto e l’attenzione.