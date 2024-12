Il Natale e i dolci della tradizione in Calabria: ecco la ricetta della pitta 'mpigliata INGREDIENTI E PREPARAZIONE

300 g di noci tritate grossolanamente 100 g di uvetta (ammollata e strizzata) 50 g di pinoli (opzionali) 100 g di mandorle tritate 150 g di miele millefiori 1 cucchiaino di cannella in polvere Buccia grattugiata di 1 arancia non trattata 1 bicchierino di liquore dolce (come vermouth o amaretto, facoltativo)

Miele per spennellare

Confettini colorati (diavoletti)

Procedimento

1. Preparare l'impasto:

In una ciotola, setacciare la farina e aggiungere lo zucchero, il pizzico di sale e la cannella.

Incorporare l’olio (o lo strutto), lavorando l'impasto con le mani fino a ottenere un composto sabbioso.

Aggiungere gradualmente il vino bianco dolce o il marsala, impastando fino a ottenere un panetto morbido ed elastico.

Avvolgere l’impasto nella pellicola trasparente e lasciarlo riposare per almeno 30 minuti.

2. Preparare il ripieno:

In una padella, scaldare leggermente il miele e aggiungere le noci, l'uvetta, le mandorle, i pinoli (se utilizzati), la cannella, la buccia d’arancia e il liquore (se usato). Mescolare bene e lasciar raffreddare.

3. Assemblare la pitta 'mpigliata:

Stendere l’impasto con un mattarello su una superficie infarinata, ottenendo una sfoglia sottile (circa 2-3 mm).

Ricavare delle strisce lunghe (circa 10 cm di larghezza) e disporre il ripieno al centro di ciascuna striscia.

Ripiegare i bordi verso il centro per coprire parzialmente il ripieno, ottenendo una sorta di "tubo".

Arrotolare ciascun tubo su sé stesso per formare delle spirali, oppure disporli a cerchio per creare una forma simile a una corona.

Sistemare le spirali in una teglia ricoperta di carta forno, lasciando un po' di spazio tra di esse.

4. Cuocere:

Preriscaldare il forno a 180°C.

Infornare e cuocere per 30-40 minuti, o fino a quando la superficie sarà dorata.

5. Decorare:

Spennellare la pitta 'mpigliata ancora calda con miele e decorare con i confettini colorati.

Lasciare raffreddare completamente prima di servire.