Omicidi, appalti "truccati" ed estorsioni in Calabria. Sgominato sodalizio di 'ndrangheta: 18 arresti anche in Puglia ed Emilia

Questa mattina, a Crotone, Taranto, Bologna e all'interno delle carceri di Agrigento, Prato, Secondigliano, Ancona, San Gimignano e Saluzzo, è scattata una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Il bilancio dell’operazione è pesante: 21 persone sono finite nel mirino degli inquirenti. Per 18 di loro si sono spalancate le porte del carcere, mentre per 3 è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

I capi d’accusa fanno emergere l'esistenza di un pericoloso tessuto criminale radicato nella zona di Cirò Marina: associazione a delinquere di tipo mafioso, omicidio, estorsione, turbata libertà degli incanti, danneggiamento, ricettazione e reati in materia di armi, aggravati dal cosiddetto metodo mafioso.

Gli indagati farebbero parte di un’articolata rete criminale che, tra la Calabria e il Nord Italia, gestiva affari illeciti di ogni genere, imponendo con la violenza e l’intimidazione la propria legge. Le indagini, coordinate dalla DDA di Catanzaro, hanno ricostruito anni di attività criminale, intrecci di potere, omicidi irrisolti e un sistema di controllo del territorio basato sull'estorsione.