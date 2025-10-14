Aveva molestato la sorella di "Peppe u banditu". L'operazione "Saulo" a Cirò fa luce sull'omicidio di Francesco Mingrone

L’imprenditore sarebbe stato ucciso perché reo di aver molestato e infastidito la sorella di Spagnolo . A fare luce sull'omicidio ha contribuito il collaboratore di giustizia Gaetano Aloe , figlio del boss ucciso nel 1987, nonchè cognato di Spagnolo e Cariati.

Autore materiale dell’omicidio sarebbe stato proprio Spagnolo, detto "Peppe 'u banditu" , esponente di vertice della cosca Farao Marincola di Cirò. L’imprenditore si trovava seduto nella cabina di guida del suo furgone quando sarebbe stato raggiunto da Spagnolo a bordo di uno scooter, accompagnato da Martino Cariati, altro esponente di spicco del clan, entrambi con il volto coperto. Il killer avrebbe aperto la portiera e sparato un colpo di pistola alla tempia sinistra alla vittima, a bruciapelo. Ad avvisare Spagnolo del momento propizio per l’esecuzione sarebbe stato Franco Cosentino, sorvegliato speciale.

Sono Giuseppe Spagnolo, Martino Cariati e Franco Cosentino , tutti già detenuti, i tre uomini accusati dell’omicidio di Francesco Migrone , imprenditore edile all’epoca 73enne, avvenuto il 9 aprile 2003 in via Cesare Battista a Cirò Marina.

L’inchiesta condotta dalla Dda di Catanzaro che ha portato agli arresti rappresenta la prosecuzione delle operazioni "Stige" e "Ultimo Atto", che negli anni scorsi avevano inferto duri colpi alle cosche di 'ndrangheta del territorio. La consorteria mafiosa coinvolta nelle due operazioni, nota come "Locale" di Cirò, avrebbe mostrato, malgrado gli arresti, riferisce una nota stampa, una sorprendente capacità di riorganizzazione, sostenuta da veterani e nuove leve, con l'appoggio di familiari di affiliati già detenuti.

L’inchiesta si è sviluppata sulla base delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, oltre che su attività tecniche, intercettazioni e pedinamenti, consentendo di ricostruire una rete criminale ancora attiva tra i comuni di Crotone, Cirò, Strongoli e Cariati.

Gli investigatori hanno documentato una lunga serie di estorsioni, sia tentate che consumate, ai danni di imprese impegnate in lavori pubblici, incluse opere finanziate con i fondi del Pnrr. Nel mirino degli arrestati anche esercizi commerciali, stabilimenti balneari e ristoranti, i cui titolari sarebbero stati costretti, secondo l’accusa, a pagare il «pizzo" per lavorare in tranquillità. Dall’indagine sono emersi inoltre tentativi di controllo sulle aste giudiziarie per impedire la partecipazione di imprenditori non graditi, che, per la loro opposizione ai condizionamenti messi in atto, avrebbero subito danneggiamenti e intimidazioni.