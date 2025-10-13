Zes, crediti d’imposta “alle stelle”. La Calabria spera in nuove risorse

Da un lato la necessità di disporre di più risorse per il credito d’imposta Zes, dall’altro la prospettiva di un potenziamento della misura, ancora indeterminato, nell’ambito della sesta rimodulazione del Pnrr. Sono le due facce del quadro relativo all’agevolazione principale della Zona economica speciale del Mezzogiorno, che ha evidentemente avuto un riscontro importante da parte del mondo delle imprese che hanno scelto di investire al Sud. Ma senza soldi a sufficienza il rischio è che le istanze avanzate non trovino adeguata risposta. Uno scenario sul quale anche il mondo imprenditoriale della Calabria accende i fari; soprattutto perché dopo l’unificazione della Zona speciale si vuole evitare che la regione venga marginalizzata rispetto a territori ritenuti più appetibili.

È un aspetto che emerge dal dibattito parlamentare: in Commissione finanze della Camera il Mef ha dato alcune cifre rispondendo a un’interrogazione del deputato Giulio Sottanelli (Azione). Stando ai dati forniti dal ministero dell’Economia, il credito d’imposta comunicato per investimenti nella Zes ammonta al momento a quasi 11,4 miliardi di euro: l’Agenzia delle entrate ha ricevuto 17.951 comunicazioni dal 1° gennaio, per un monte investimenti che sfiora i 22,5 miliardi. La copertura del credito d’imposta per il 2025 è pari a 2,2 miliardi di euro, dunque mancherebbero all’appello svariati miliardi. Ma per la sottosegretaria al Mef Lucia Albano il quadro è ancora provvisorio: in sostanza la quota più consistente «si riferisce a investimenti pianificati e non realizzati».

