Cantieri RFI sulla Jonica: dal 10 ottobre stop ai treni tra Sibari e Crotone per lavori di potenziamento

Trenitalia invita tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.

I treni Intercity 558, 562, 564, 566 in collegamento con la Puglia, dal 1° ottobre, sono instradati sulla linea Tirrenica , con deviazione da Catanzaro Lido verso Lamezia e proseguimento su Sibari. Per i viaggiatori Intercity tra Catanzaro Lido e Sibari è previsto un servizio bus che effettuerà fermate a Cropani, Botricello, Crotone, Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano Calabro. Il bus sostitutivo in connessione al treno Intercity 562 effettuerà fermata anche a Cutro.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

I lavori proseguono

Prosegue l’articolato programma di interventi di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana in Calabria. Lungo i circa 170 km della linea ferroviaria jonica tra Sibari e Catanzaro Lido sono in corso i lavori per l’adeguamento delle opere d’arte, l’elettrificazione e l’upgrade tecnologico con sistema ERTMS (European Rail Transport Management System) per il miglioramento dell’affidabilità dell’infrastruttura in termini di regolarità della circolazione e qualità del servizio.

La sospensione della circolazione tra Sibari e Crotone, dove sono in programma interventi di consolidamento, manutenzione e potenziamento infrastrutturale a diversi ponti, sottovia e travate metalliche, propedeutici alla futura velocizzazione della linea, è prevista dal 10 ottobre.

Fra Crotone e Catanzaro Lido invece la circolazione è ripresa lo scorso 15 settembre. Sono stati completati gli interventi di adeguamento di alcune porzioni interne della Galleria Cutro e le variazioni plano altimetriche del binario esistente, attività funzionali a consentirne l’elettrificazione. Gli interventi continuano sull’intera tratta con l’allestimento della palificata per la trazione elettrica, le attività di cantierizzazione, demolizione e bonifica ordigni esplosivi per la realizzazione delle 3 sottostazioni elettriche.