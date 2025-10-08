Calabria, il presidente Occhiuto: "Il Ponte sullo Stretto deve essere un'opera che attira investimenti"

«Mi auguro che nei prossimi cinque anni si possa finalmente concretizzare la realizzazione del Ponte sullo Stretto: credo che ormai siamo all’ultimo miglio». Lo ha detto, è scritto in una nota, Roberto Occhiuto, presidente rieletto della Regione Calabria, a Ping Pong, Rai Radio1, con Annalisa Chirico, rispondendo a una domanda sul futuro dell’opera.

«Il Ponte sullo Stretto - ha aggiunto - è un’opera sostenibile solo se diventa un attrattore di investimenti. L’ho detto al ministro Salvini e al governo, e così è stato: grazie al Ponte ho ottenuto 3 miliardi e 800 milioni per la strada ionica calabrese, 900 milioni per l’autostrada e 500 per un’altra arteria. Nei trent'anni precedenti i governi avevano assegnato solo un miliardo. È già servito a portare risorse e sviluppo, e così sarà anche in futuro" Occhiuto è tornato anche sulle sue dimissioni. «Non mi sono dimesso per l’avviso di garanzia - ha detto - ma per le conseguenze che quell'avviso stava determinando. Dopo la notizia, ho visto che tutto si stava fermando: la macchina amministrativa, i dirigenti, la burocrazia. In Calabria, quando ti vedono come un presidente azzoppato o un ex presidente, si blocca tutto».