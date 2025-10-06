Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Elezioni in Calabria, giovane coppia di San Gregorio d'Ippona si presentata al seggio ancora in abiti da cerimonia

Elezioni in Calabria, giovane coppia di San Gregorio d'Ippona si presentata al seggio ancora in abiti da cerimonia

di

Il dovere senza privarsi del piacere. Una giovane coppia di San Gregorio d’Ippona, nel Vibonese, si è presentata al seggio, ancora in abiti da cerimonia, per votare subito dopo essersi scambiati gli anelli. E il sindaco del piccolo borgo, ha elogiato i suoi concittadini in un post pubblico.

Da Aprigliano, invece, giunge un’ammirevole lezione di senso civico e partecipazione alla vita democratica (come racconta il nostro Luigi Michele Perri). E arriva da nonno Corrado Altomare, 103 anni tra qualche giorno, che ha voluto recarsi personalmente al seggio per esercitare il proprio diritto di voto. Accompagnato dai familiari e accolto con affetto dai componenti del seggio, l’ultracentenario apriglianese ha voluto ribadire con il suo gesto l’importanza del voto come dovere civico e diritto irrinunciabile di ogni cittadino.

Anche a Praia a Mare, una fresca centenaria, Emilia La Gatta, si è presentata al seggio e ha votato. Lo racconta il figlio: «mia madre, 100 anni a febbraio scorso, conosce bene l’importanza di esercitare un proprio diritto e continua a farlo».

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province