Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Domenica di maltempo in Calabria e nella provincia di Messina. Temporali e nubifragi in arrivo: prevista allerta gialla

Domenica di maltempo in Calabria e nella provincia di Messina. Temporali e nubifragi in arrivo: prevista allerta gialla

di

Sarà una prima domenica di ottobre caratterizzata dal maltempo in Calabria e nella provincia di Messina: in entrambi i casa è stata diramata l'allerta gialla (in Calabria esclusa la fascia ionica reggina e cosentina).

Occorre sottolineare, peraltro, che già negli ultimi giorni al Sud le temperature si sono abbassate notevolmente e si sta respirando un clima decisamente invernale per il periodo con temperature vicine allo zero su Pollino, Sila e Aspromonte e con venti forti che hanno contrassegnato le giornate di questi ultimi giorni.

Oggi però faranno capolino piogge intense e temporali e non è escluso che si verifichino anche dei nubifragi. Particolarmente saranno colpiti i settori tirrenici con il Lametino che potrebbe essere tra le zone più interessate dalla pioggia. Pioggia che è attesa nel corso della giornata anche nel versante ionico catanzarese.

Venti forti con piogge e temporali anche nella provincia di Messina che, come detto, con l'allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province