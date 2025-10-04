’Ndrangheta a Reggio, narcotraffico e riciclaggio: 23 imputati dai domiciliari al carcere

Il blitz all'alba. Operazione dei carabinieri del Raggruppamento operativo speciale e del Comando provinciale di Reggio Calabria, con il supporto in fase esecutiva dei Comandi provinciali territorialmente competenti, in Catanzaro, Pescara, Bologna, Brindisi e Roma. Rideterminata le misure cautelari a 23 persone: per gli imputati già ai domiciliari scatta il trasferimento in carcere. La decisione è arrivata dopo la sentenza di primo grado del primo ottobre sul troncone abbreviato di Eureka: 83 giudicati, 76 condanne e 7 assoluzioni. Il Tribunale ha ritenuto attuali le esigenze cautelari e ha aggravato la misura.

Dalle prime carte ai blitz in tre Paesi

L’Operazione “EUREKA” è partita il 3 maggio 2023 con un maxi intervento che ha toccato più fronti: 108 indagati per mafia, narcotraffico internazionale, armi (anche da guerra), riciclaggio e altri reati; sequestri preventivi per circa 25 milioni tra società, immobili e conti in Italia, Portogallo, Germania e Francia. L’inchiesta nasce nel giugno 2019 dall’incrocio tra le investigazioni italiane e quelle della polizia federale belga e si muove dentro due Squadre Investigative Comuni, coordinate a livello europeo, che hanno permesso acquisizioni simultanee di prove in tempo reale.