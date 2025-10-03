Meteo, in Calabria il primo venerdì di ottobre dal sapore d'inverno: vento forte e freddo

Temperature in picchiata e vento forte. E' stata una notte gelida in Calabria con il primo venerdì di ottobre caratterizzato da un meteo dal sapore invernale. Era da quasi 15 anni che in questo periodo dell'anno non si registrava un calo così brusco.

Vento con raffiche di burrasca da Nord-Ovest in particolar modo nel basso Ionio Cosentino, nell'alto Crotonese, nel Vibonese e nella provincia di Reggio, fascia tirrenica. Temperature molto basse per il periodo con il termometro sottozero nella notte in molte località del Pollino e della Sila. Da domani le temperature torneranno a salire e stabilizzarsi, ma domenica è atteso un nuovo peggioramento con rovesci e temporali soprattutto nelle aree interne e nella fascia tirrenica della Calabria.