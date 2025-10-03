Crollano i trapianti di rene in Calabria. Quasi il 50% nega la donazione

«Al 14 settembre, in Calabria si registra il 47,7% di opposizioni. Su 44 possibili prelievi di reni, in 21 hanno detto di no. Urge lavorare capillarmente sul territorio, affinché la cultura della donazione si diffonda maggiormente nella nostra regione. C’è la forte necessità di veicolare alle persone il messaggio corretto. E, a tal fine, l’Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto già da tempo ha avviato una collaborazione con la Chiesa, con il mondo universitario e con quello scolastico».

Pasquale Scarmozzino, dal 2009 delegato di Catanzaro e oggi dirigente nazionale Aned, lo afferma senza mezzi termini: «La politica calabrese non è stata mai attenta alla problematica dei trapianti. A stento, qualche anno fa, abbiamo raggiunto il minimo raccomandato dall’Istituto superiore della sanità, attestandoci intorno ai 30».

