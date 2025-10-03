Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Crollano i trapianti di rene in Calabria. Quasi il 50% nega la donazione

Crollano i trapianti di rene in Calabria. Quasi il 50% nega la donazione

L’universo della donazione in Calabria Nei primi nove mesi del 2025 sono stati solo 9 contro i 23 dell’anno precedente (-61%) Cento i pazienti in lista di attesa, mentre 191 sono quelli iscritti fuori regione

«Al 14 settembre, in Calabria si registra il 47,7% di opposizioni. Su 44 possibili prelievi di reni, in 21 hanno detto di no. Urge lavorare capillarmente sul territorio, affinché la cultura della donazione si diffonda maggiormente nella nostra regione. C’è la forte necessità di veicolare alle persone il messaggio corretto. E, a tal fine, l’Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto già da tempo ha avviato una collaborazione con la Chiesa, con il mondo universitario e con quello scolastico».
Pasquale Scarmozzino, dal 2009 delegato di Catanzaro e oggi dirigente nazionale Aned, lo afferma senza mezzi termini: «La politica calabrese non è stata mai attenta alla problematica dei trapianti. A stento, qualche anno fa, abbiamo raggiunto il minimo raccomandato dall’Istituto superiore della sanità, attestandoci intorno ai 30».
