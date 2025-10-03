Concorso dirigenti scolastici, CONF.I.A.L. Crotone denuncia presunte irregolarità nelle graduatorie USR Calabria

Tomaino ha chiesto al Ministero la rettifica urgente delle graduatorie, l’emanazione di una nota a tutti gli USR per uniformare i criteri e il rispetto di legalità e trasparenza, avvertendo che in mancanza la CONF.I.A.L. si riserva azioni legali.

Nel corso della riunione, il segretario provinciale CONF.I.A.L. di Crotone, Fabio Tomaino, ha denunciato gravi anomalie nelle graduatorie pubblicate dall’USR Calabria l’11 luglio 2025, relative al concorso DDG 3059/2024 . Secondo quanto segnalato, sarebbero stati attribuiti 12,5 punti aggiuntivi a candidati che avevano superato un concorso per la classe AM2B (Inglese I grado) pur concorrendo per la classe AS2B (Inglese II grado), in contrasto con le norme vigenti.

La CONF.I.A.L . (Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori) e la Federazione Nazionale UDISI (Unione Dirigenti Scolastici Italiani) hanno partecipato a un incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito per discutere le criticità legate al concorso per dirigenti scolastici.

Parallelamente, la delegazione nazionale guidata dal segretario generale Benedetto Di Iacovo e dalla presidente UDISI Rita Guadagni ha ribadito la necessità di una soluzione stabile per valorizzare gli idonei, garantire lo scorrimento delle graduatorie, rivedere l’attuale ripartizione 60%/40% tra concorso ordinario e riservato e procedere alle assunzioni su tutti i posti vacanti per ridurre le reggenze.

Il Ministero, rappresentato dal Capo di Gabinetto Giuseppe Recinto e dai vertici degli uffici competenti, ha assicurato attenzione e disponibilità a valutare correttivi e proposte, riservandosi approfondimenti tecnici e normativi.

La delegazione CONF.I.A.L.–UDISI ha espresso soddisfazione per l’ascolto ricevuto e l’impegno ministeriale ad affrontare la vicenda in un’ottica di soluzione definitiva e trasparente.