Parco nazionale della Sila, quattro arresti per taglio abusivo di alberi: sequestri tra Petilia e Mesoraca

Blitz dei militari dei Nuclei Carabinieri Parco di Cotronei e Zagarise contro il taglio illegale di legna nell’area del parco nazionale della Sila. Nei giorni scorsi sono stati fermati più soggetti e sequestrati attrezzi e materiale legnoso. Gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria; per uno degli indagati è scattato l’obbligo di firma. Dal comunicato emerge inoltre che a questi arresti se ne aggiungono altri due della settimana precedente, nell’ambito di controlli ritenuti prioritari dalla Procura di Crotone guidata da Domenico Guarascio.

Petilia Policastro: colto nel Parco, legna e attrezzi sequestrati

Un uomo di Petilia Policastro è stato sorpreso in località “Cacherva–Jennace”, dentro il parco nazionale, mentre trafugava faggio e ontano. La zona è classificata ZPS (Zona di protezione speciale) e ricade su terreni demaniali statali. Parte della legna, proveniente da 12 piante appena abbattute, era già caricata su un automezzo bloccato dai militari. Sequestrati gli strumenti di abbattimento e il materiale legnoso.