Servizi giuridici per l’innovazione digitale, lunedì all’Unical la presentazione del Cds. Il programma

Un nuovo orizzonte. Lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 12, nell’Aula Sorrentino del Cubo 3B (piano terra), si terrà l’apertura ufficiale del Corso di studi dell’Università della Calabria in Servizi giuridici per l’innovazione digitale, per l’anno accademico 2025/2026.

La privacy e l’intelligenza artificiale non sono più argomenti che riguardano solo giuristi, informatici o esperti di tecnologia. Sono questioni che toccano la vita quotidiana di ciascuno di noi. Ogni volta che accediamo a un social network, che compriamo online o che utilizziamo un assistente virtuale, lasciamo tracce preziose dei nostri dati. Tracce che, se da un lato permettono di migliorare servizi e creare nuove opportunità, dall’altro sollevano domande profonde sulla libertà, sulla sicurezza e sulla tutela della persona.

In un mondo in cui l’innovazione corre veloce, il rischio è che la riflessione etica e giuridica resti indietro. Eppure, proprio la capacità di bilanciare progresso tecnologico e diritti fondamentali sarà la vera sfida dei prossimi anni. Perché senza fiducia, senza la certezza che la nostra identità sia protetta, la stessa rivoluzione digitale rischia di perdere credibilità e forza propulsiva.