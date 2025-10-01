Servizi giuridici per l’innovazione digitale, lunedì all’Unical la presentazione del Cds. Il programma

Un nuovo orizzonte. Lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 12, nell’Aula Sorrentino del Cubo 3B (piano terra), si terrà l’apertura ufficiale del Corso di studi dell’Università della Calabria in Servizi giuridici per l’innovazione digitale, per l’anno accademico 2025/2026.
La privacy e l’intelligenza artificiale non sono più argomenti che riguardano solo giuristi, informatici o esperti di tecnologia. Sono questioni che toccano la vita quotidiana di ciascuno di noi. Ogni volta che accediamo a un social network, che compriamo online o che utilizziamo un assistente virtuale, lasciamo tracce preziose dei nostri dati. Tracce che, se da un lato permettono di migliorare servizi e creare nuove opportunità, dall’altro sollevano domande profonde sulla libertà, sulla sicurezza e sulla tutela della persona.
In un mondo in cui l’innovazione corre veloce, il rischio è che la riflessione etica e giuridica resti indietro. Eppure, proprio la capacità di bilanciare progresso tecnologico e diritti fondamentali sarà la vera sfida dei prossimi anni. Perché senza fiducia, senza la certezza che la nostra identità sia protetta, la stessa rivoluzione digitale rischia di perdere credibilità e forza propulsiva.
L’apertura dei lavori
L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali del direttore del Dipartimento Discag prof. Franco Ernesto Rubino, della coordinatrice del corso prof.ssa Gabriella Cazzetta e della prof.ssa Giovanna Chiappetta, coordinatrice del Cdl in Giurisprudenza.
Privacy e intelligenza artificiale
Il momento centrale della giornata sarà la Best lecture dal titolo “Privacy e intelligenza artificiale: le sfide di oggi e di domani”, affidata all’avvocato Guido Scorza (in rappresentanza del Garante per la protezione dei dati personali). Seguiranno l’introduzione del prof. Enrico Caterini, ordinario di Diritto privato e l'intervento della dottoressa Caterina Aquino, docente che si occuperà di Data protection e diritti fondamentali. Nella seconda parte dell'incontro universitario, spazio al dibattito con gli studenti presenti.
