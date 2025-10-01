Elezioni in Calabria, Conte risponde a Meloni: "Io imbarazzante? Loro governano da anni"

«Quando ero presidente del Consiglio ho nominato dei commissari alla Sanità assumendomi le responsabilità, però, loro per cinque anni stanno governando la Calabria e quindi li inviterei a essere più umili». Lo ha detto il leader del Movimento Cinquestelle, Giuseppe Conte, replicando a Giorgia Meloni che ieri aveva definito «imbarazzante» il fatto che Conte, ovvero colui che aveva nominato i commissari alla sanità quando era premier, faccia campagna elettorale con tappe negli ospedali calabresi evidenziandone le falle del sistema. «E a proposito della residenza di Tridico - ha aggiunto Conte - vorrei mandare un messaggio a Occhiuto: in questi cinque anni avrebbe dovuto preoccuparsi della residenza dei giovani calabresi che hanno dovuto spostare la loro residenza fuori dalla Calabria e spesso anche all’estero. Ed è per questo che uno dei punti del programma c'è un pacchetto di misure per attrarre i giovani calabresi per tenerli qui e dare una prospettiva e basta con questo clientelismo che non fa crescere la Calabria».