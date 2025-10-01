Carceri, 108 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria in Calabria

«L'impegno del governo Meloni nel garantire legalità e sicurezza nelle carceri italiane compie un ulteriore passo in avanti. Con la conclusione del 185 Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 1507 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani». Lo dichiara il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove (FdI). «In particolare, - spiega - agli Istituti Penitenziari della Calabria entreranno in servizio 108 agenti, 95 uomini e 13 donne, così suddivisi: alla Casa Circondariale di Castrovillari 7 unità; alla Casa Circondariale di Catanzaro 27 unità; alla Casa Circondariale di Cosenza 9 unità; CR Laureana di Borrello 1 unità; alla Casa Circondariale di Locri 5 unità; alla Casa Circondariale di Palmi 7 unità; alla Casa Circondariale di Paola 8 unità; agli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria 21 unità; alla Casa di Reclusione di Rossano 15 unità e alla Casa Circondariale di Vibo Valentia 8 unità. A queste nuove unità - aggiunge - si aggiungeranno 8 commissari che entreranno in servizio una volta completato il periodo di tirocinio. Le tragiche politiche di abbandono volute dalla sinistra - sostiene il sottosegretario - sono ormai un brutto ricordo lontano. Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186 Corso Allievi da 3246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno per ulteriori 653 unità».
Wanda Ferro: segnale concreto verso la Calabria
«L’arrivo di 108 nuovi agenti della Polizia Penitenziaria in Calabria, annunciato dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, rappresenta un segnale concreto e importante dell’attenzione del Governo Meloni verso la nostra terra. Particolare soddisfazione meritano i rinforzi destinati alla Casa Circondariale di Catanzaro, con 27 nuove unità, e a quella di Vibo Valentia, con 8 agenti: due realtà che da tempo denunciano carenze di organico e che oggi trovano una risposta, vedendo concretizzarsi gli impegni assunti. Queste nuove assunzioni certificano ancora una volta l’inversione di rotta del Governo Meloni rispetto alla grave negligenza di chi ci ha preceduto. Le nuove assegnazioni sapranno alleviare le sofferenze che gli agenti di Polizia Penitenziaria vivono ogni giorno all’interno delle carceri italiane, rafforzando il presidio di legalità e sicurezza Un ringraziamento sentito va al sottosegretario Delmastro, che assicura una costante presenza in Calabria e che con il suo impegno dimostra vicinanza concreta alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria». E’ quanto afferma l’on. Wanda Ferro, sottosegretario e coordinatrice di Fratelli d’Italia in Calabria.
Caricamento commenti
Commenta la notizia