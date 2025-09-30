Dislessia tra opportunità e barriere: un potenziale da non soffocare. Sabato congresso nazionale dell'Aid all'Unical IL PROGRAMMA

A tal proposito, sabato 4 ottobre 2025, nell’Aula Magna “Beniamino Andreatta” dell’ Università della Calabria ad Arcavacata Rende, si terrà il XIX Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Dislessia (Aid), in apertura della Settimana Nazionale della Dislessia (6-12 ottobre 2025). L’evento, dal titolo “Vivere la dislessia: tra opportunità e ostacoli”, sarà gratuito e disponibile anche in diretta streaming.

Una preziosa risorsa da non disperdere o banalizzare. Solo inforcando il tipo di “occhiali” giusti, la dislessia può essere inquadrata in modo corretto, tenendo alla larga la retorica della disabilità (ché poi disabilità non è, trattandosi di un disturbo specifico dell'apprendimento...) e, allo stesso tempo, liberandosi da quelle incrostazioni culturali che soffocano potenziali notevoli, lasciandoli appassire, quando invece andrebbero coltivali con cura (intesa come interesse) e... conoscenza.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che le persone con Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) possiedono risorse straordinarie: intelligenza nella norma o superiore, creatività e capacità intuitive che spesso si traducono in storie di successo ed emancipazione. Al tempo stesso, però, persistono barriere metodologiche, culturali e istituzionali che rischiano di frenare questo potenziale, generando frustrazione e perdita di motivazione.

Il congresso sarà un’occasione di confronto per capire come trasformare gli ostacoli in trampolini di lancio, valorizzando la neurodivergenza in famiglia, a scuola, nel lavoro e nella società.

Tecnologie, inclusione e testimonianze

Il programma prevede momenti di dialogo con esperti, docenti, studenti e famiglie, oltre a testimonianze dirette che mostreranno come la dislessia possa diventare una risorsa preziosa. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo delle tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale come strumenti a sostegno dell’apprendimento, e al potere del linguaggio inclusivo nel valorizzare le differenze.

Uno spazio sarà riservato ai 15 anni della Legge 170, con un confronto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, mentre il Comitato Giovani AID incontrerà i coetanei del territorio per condividere vissuti, difficoltà e sogni.